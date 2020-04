KIVISSE RAIUTUD! „The Last of Us 2“ ja „Ghost of Tsushima“ ilmuvad just nendel kuupäevadel 

Toona leiti, et parim otsus on mäng inimesteni toimetada siis, kui situatsioon on natukenegi laabunud. Tundub, et olukord on mängu turule toomiseks küps. „The Last of Us 2“ uueks ilmumiskuupäevaks on 19. juuni. Loodetavasti suudame kõik seniks hoiduda infoleketest, mis hiljaaegu internetti jõudsid.