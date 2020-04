Uudised Kevin Tarni õpetussõnad kaotuste jadas olevale Robin Koolile: see kõik on peas kinni Toimetas Sten Kohlmann , täna, 19:17 Jaga: M

Robin „ropz“ Kool (vasakul) ja Kevin „HS“ Tarn

Eesti tuntuim „CS:GO“ mängija Robin „ropz“ Kool ning tema meeskond Mousesports alustasid möödunud nädalal võitlemist ESL One: Road to Rio turniiril. Kahjuks pole maarjamaalane särada saanud. Nimelt on Mousesports vastu võtnud kaks äärmiselt valusat kaotust.