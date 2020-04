SAHINAD: „Horizon Zero Dawn 2-st“ saab PlayStation 5 mäng, plaanitakse triloogiat 

Nimelt pidi ka „Horizon Zero Dawn 2“ PlayStation 4 konsoolile ilmuma, vahendab VGC. Nüüd, kolm aastat hiljem on aga kohale jõudmas uus konsooligeneratsioon. Samuti on arendatava teose skoop oodatust tunduvalt mahukamaks osutunud . Seetõttu on projektist vahepeal saanud PlayStation 5 mäng.

„Horizon Zero Dawn 2“ avatud maailm tõotab tulla kordades suurem kui eelkäija oma. Samuti lubatakse, et selle avastamine on hõlpsam ning rahuldust pakkuvam.

Samal teemal Uudised „TEINE TASE“ | Kes kiusab, see armastab! Väidetavalt on mängu arendaja Guerilla Studiose laual olnud ka idee koostöö mängulaadist. Üks idee nägi ette selle lisamist järjeossa, teise kohaselt võib aga ilmavalgust näha sellele keskenduv pisem kõrvalmäng. Viimase puhul võiks teose progress „Horizon Zero Dawn 2-te“ üle kanduda.