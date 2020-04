Varia KARANTIINI MÕJUD: Tommy Cash astub üles arvutimängus „Minecraft“ toimuval muusikafestivalil Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:54 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Pandeemia tõttu on ära jäänud arvukad muusikaüritused, mistõttu on hakatud otsima alternatiive. Vast ei möödu näiteks päevagi, kui mõni artist teatab, et teeb interneti teel enda elutoas kontserdi. Mõned, kelle jaoks säärane lähenemine igav on, kolivad aga videomängudesse.