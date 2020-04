Uudised HEA UUDIS... VIST? Sinu lapsepõlve lemmik mängukangelane Crash Bandicoot jõuab mobiilidele Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:08 Jaga: M

Foto: Vicarious Visions, Iron Galaxy / Activision

Crash Bandicooti nimi ei tohiks ühelegi videomängufännile võõras olla. Oranži karvaga kukruline on juba 1996. aastast alates omanimelistes teostes üles astunud ning on vaieldamatult üks meediumi tuntuimatest kangelastest. Nüüd on ta vallutamas uut platvormi.