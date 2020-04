Õige pea saad vaid 12 euro eest Xbox One'il „Red Dead Redemption 2“ mängida 

Selleks on otse loomulikult Rockstar Gamesi poolt arendatud kauboiseiklus „Red Dead Redemption 2“. Mäng jõuab teenusesse 7. mail ning kes veel Game Passi ei kasuta, saab seda tegema hakata kõigest 12 euro eest. Lisaks ootab neid ees üle 200 erineva mängu.

Avatud maailmaga „Red Dead Redemption 2“ asetab mängija Arthur Morgani saabastesse, kes on Dutch van der Linde'i röövlite bande üks ninamehi. Arthuri ja ülejäänud kelmide eesmärgiks on kokku koguda piisavalt raha, et kriminaalse eluga igaveseks hüvasti jätta.