SAHINAD: Ubisofti mammutmäng „Watch Dogs Legion“ ilmub koos uue põlvkonna konsoolidega 

VGC portaalile teadaolevalt pole kodukontorisse kolimine planeeritud ilmumiskuupäevi mõjutanud. Ubisofti tegevjuhi Yves Guillemoti sõnul ei ole koroonaviirus nende endi graafikule suurt põntsu pannud, ent nad on valmis plaane muutma, kui partnerid seda vajavad.

Kuuldavasti on plaanidega jõutud sinnapaika, et kaua oodatud avatud maailmaga seiklusmärul „Watch Dogs Legion“ paisatakse turule alles siis, kui sinna jõuavad ka järgmise põlvkonna mängumasinad (teos on planeeritud ilmuma ka praegusele konsoolidele). Mängu algne ilmumiskuupäev oli käesoleva aasta 6. märts, kuid lükkus seejärel teadmata ajaks edasi.