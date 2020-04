Ragnar on lõpuks ometi tagasi ning tal on uus mikrofon. Kas või kui palju see aga tema helikvaliteeti parandab, jääb kuulajate otsustada. Igatahes räägitakse taaskord pikalt ja laialt „Doom Eternalist“ ning selle pisivigadest, „Final Fantasy VII Remake'ist“ ning selle pisivigadest ja „Red Dead Redemption 2-st“ ning selle pisivigadest. Jõutakse järeldusele, et ütlus „kes kiusab, see armastab“ kehtib ka videomängude puhul.