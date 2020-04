Varia SÕPRUS LÄBI? Legendaarsed häälnäitlejad Troy Baker ja Nolan North läksid riidu Toimetas Sten Kohlmann , täna, 17:03 Jaga: M

Nolan North (vasakul) ja Troy Baker Foto: https://www.youtube.com/RetroReplay

Arvukatele videomängu- ja animatsioonitegelastele enda hääled kinkinud Nolan Northi ja Troy Bakeri vahelt on läbi jooksnud must kass. Tundub, et kahe mehe omavaheline läbisaamine on saanud saatuslikuks ka nende ühisele veebisarjale „Retro Replay“.