Karantiini ajal mängivad Õhtulehe lugejad varasemast tunduvalt rohkem üksikmänge 

52,6% vastajatest nentisid, et mängivad karantiini ajal oluliselt rohkem. 36,9% leidsid, et mängimisele kuluv aeg pole muutunud, küll aga nentisid 13,7% neist, et mängisid ka varem palju, samas kui 23,2% jaoks piisab ka mõõdukast mängimisest. 6,3% vastajatest on hakanud videomängudele vähem tähelepanu pöörama.