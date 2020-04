Varia Travis Scott esmaesitleb uut singlit maailma populaarseimas videomängus „Fortnite“ Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:13 Jaga: M

Foto: Epic Games

Suurejoonelised mängusisesed sündmused pole maailma populaarseima videomängu „Fortnite“ jaoks enam võõrad. Teose looja Epic Games on varem teinud koostööd nii filmistuudiote kui muusikutega. Ometi tundub pisut võõrastav see, et Travis Cott kavatseb oma uue singli esmaesitluse teha just nimelt kõnealuses mängus.