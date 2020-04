SAHINAD: Microsoft paljastab maikuus veel ühe uue, ent odavama Xboxi 

Just seda lubavad värsked sahinad, vahendab Windows Central . Kuuldavasti paljastatakse ohtralt infot möödunud aasta lõpus välja kuulutatud Xbox Series X kohta. Samas ei pruugi see jääda ainsaks Microsofti mängumasinaks, millest juttu tuleb.

Nimelt on pikalt ringi liikunud jutud, et ülivõimsa Series X kõrval tuuakse turule ka odavam mängumasin, mis hetkel kannab koodnime Lockhart. Tegemist on 4 teraflopise konsooliga, mis peaks hakkama täitma Xbox One X poolt tühjaks jäetavat kohta. Väidetavalt on Microsoft peatanud praeguse generatsiooni konsooli edasise tootmise ning keskendub järgmise generatsiooni ootuses vanade varude müümisele.