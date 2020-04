RISTVÕRGU PAHUPOOL: konsooliomanikud põgenevad arvutil „Call of Duty: Warzone'i“ mängivate petturite eest 

Viimaste andmete kohaselt on mängust igaveseks eemaldatud üle 70 000 inimese, kes on üritanud ebaausate võtete abil võidumaitse suhu saada. Siiski selgub, et sellest ei piisa. Nimelt on PC peale mängivad lurjused tuska tegemas ka konsooliomanikele, vahendab Eurogamer.

Viimasel ajal on olukord nähtavasti niivõrd hulluks muutunud, et konsoolide omanikud on ristvõrgus mängimise võimaluse välja lülitanud. Seegi ülesanne pole lihtsamate killast, kuna „Warzone“ ärgitab kasutajaid ristvõrku sees hoidma.

PlayStation 4 peal on ristvõrku võimalik mängusiseselt välja lülitada, Xboxil tuleb selleks aga muuta süsteemi enda seadeid ning selgi juhul pole tulemus garanteeritud. PC-kasutajate puhul peab ristvõrgu võimalus olema aktiveeritud, vastasel juhul nad mängida ei saa.