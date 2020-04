KÕVA SÕNA! Eesti arvutimäng „Circle Empires“ on ligi meelitanud üle 300 000 mängija 

Tartu mängustuudio Luminous teatas, et mäng on oma eluea jooksul Steamis ligi meelitanud enam kui 300 000 mängijat. Tegemist on äärmiselt muljet avaldava saavutusega, mille muudab uskumatumaks asjaolu, et mäng valmis vaid neljakohalise eelarvega. Lisaks eesti keelele saab teost nautida tervelt 12 võõrkeeles. Tänu sellele on mängu ostetud Hiinas tervelt 200 korda rohkem kui kodumaal.