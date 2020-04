Varia „WARZONE'I“ NUMBRID: 50 miljonit mängijat, kõigest 0,14% neist on petturid Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:15 Jaga: M

Foto: Infinity Ward / Activision

Vähemalt esmapilgul tundub, et „Call of Duty: Warzone“ tuli, nägi ja võitis. Ääretult populaarse mänguseeria järjekordne katse hammustada amps ääretult populaarse battle royale mängužanri pirukast on edukaks osutunud.