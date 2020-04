KARM REAALSUS: PlayStation 5 jõuab turule limiteeritud koguses 

Nimelt teab Bloomberg, et uue konsooli esimese eluaasta tarbeks toodetakse oodatust vähem konsoole. Partneritele on öeldud, et esimesel aastal toodetakse umbes 5-6 miljonit konsooli. Antud number jääb alla näiteks PlayStation 4 esimese aasta toodangu mahule. 2013. aasta sügisel ilmunud mängumasinat müüd esimesel aastal 7,5 miljonit eksemplari.

Pikalt on arutatud selle üle, kui palju võiks konsool maksma hakata. Arendajad, kes PlayStation 5 peale mänge loovad eeldavad, et hind võiks jääda vahemikku 499-549 dollarit. Kõrgema hinna põhjustajaks probleem komponentidega, mis oma nappuse tõttu kallinenud. Pole välistatud, et Sony korraldab lähitulevikus pressikonverentsi, et hind ja ilmumiskuupäev ametlikult välja kuulutada.

Varasemalt teame, et Sony pole ise veel hinna osas otsusele jõudnud. Tõenäoliselt hoitakse silm peal konkurendil Microsoftil lootusega neile n-ö „ära teha.“ Sama hoiakuga vaadatakse ka ilmumisakna suunas ning PlayStation 5 ilmumise edasilükkamine on äärmiselt ebatõenäoline, seda eriti veel juhul, kui Microsoft Xbox Series X-i edasi ei lükka.