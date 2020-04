TÜLI KÖÖGIS! Skandaalse kokandusmängu omanikud: lepingut on rängalt rikutud 

Eelmise artikli kirjutamise hetkeks oli pead tõstnud mängu arendaja Planet Entertainment. Mäng sündis nende piltlikust sulest ning just nemad asusid ümber lükkama jutte, mille kohaselt oli teosesse peidetud krüptoraha kaevandav programm. Mängu koodi uurinud häkkerid kinnitasid küll, et kaevandaja oli esialgselt olemas, ent eemaldati enne ilmumist.

Nõudeid muudatuste tarbeks ka tehti, ent Planet Entertainment jättis need rakendamata. See polnud ainus eksimus. Nimelt on arendaja aktiivselt tegelenud ka PlayStation 4 versiooni kallal. Too pole aga saanud Office Create'i poolset heakskiitu.