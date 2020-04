Varia LEIDLIK! Päris akvaarium kolis oma tuuridega populaarsesse Nintendo mängu Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:58 Jaga: M

Foto: Nintendo

Koroonaviiruse tõttu on pidanud oma uksed ajutiselt sulgema kõik meelelahutus- ja kultuuriasutused. Olukord on täbar nii siin kui ka teiselpool ookeanit. Ameerikas pesitsev Monterey Bay akvaarium on leidnud probleemile aga nupuka lahenduse.