VIDEO | Mängurid mälestasid koroonaviiruse tõttu surnud häälnäitlejat leinaseisaku Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:27

Soldier Foto: Valve

COVID-19 on nõudnud arvukalt inimelusid. Üheks, kes viirusele alla vanduma pidi, oli häälnäitleja Rick May. Mees oli enim tuntud mängudest „Star Fox“ ja „Team Fortress 2“. Just viimases neist jäeti Mayga väärikalt hüvasti.