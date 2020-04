AITA HÄDAST VÄLJA! Videomängude muusemi Lvlup! saatus ripub juuksekarva otsas 

Muuseum sulges enda uksed 13. märtsil, ehk päev peale seda, mil kuulutati välja eriolukord. Sellest tulenevalt jäid ära ka kõik muuseumis toimuma pidanud üritused ning tühistati reserveeringud. See pani aga korraliku põntsu asutuse majanduslikule olukorrale ning jättis tuleviku juuksekarva otsa rippuma.

Ometigi on praeguseks hetkeks piir ette tulnud ning nii paluvadki Rusinovski ja Laurell abi annetuste näol. Nad usuvad, et nende „töö on väärtuslik, et sellel projektil on tulevik ning et suudame leida viisi ellu jääda.“

Vajalik info annetuste tegemiseks on leitav muuseumi kodulehel, mis asub SIIN.



Lvlup! on interaktiivne videomängude muuseum, kus saab oma käega proovida sadu erinevaid mänge, mis aegade jooksul ka maarjamaalasteni jõudnud on. Kohapeal on nii kohustuslikud klassikud 80ndatest kui ka tänapäevasemad superhitid.