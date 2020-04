Varia „Final Fantasy 7 Remake“ on vähem kui nädala kaugusel, seniks heida pilk uhiuuele treilerile! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:47 Jaga: M

Foto: Square Enix

Rollimängude seeria „Final Fantasy“ on ääretult pika ajalooga. Praeguseks on selles tervelt viisteist põhisarja kuuluvat mängu ning kordades rohkem kõrvalosi. Ometigi on seeria seitsmes osa see, mis paljude jaoks kirkaima tähena esile paistab.