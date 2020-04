KOROONAOHVER: oodatud PlayStation 4 mäng „The Last of Us 2“ ei ilmu siiski maikuus 

Maikuu 29. kuupäeval poelettidele jõudma pidanud „The Last of Us 2“ lükkus teadmata ajaks edasi. Stuudio sõnul on mäng tegelikult peaaegu valmis, seega pole edasilükkumise põhjustajaks ajahäda. Tegelikkuses ollakse kimpus hoopiski koroonaviirusega.

Mööda maailma leviva koroonaviiruse ja sellest tulenevate piirangute tõttu võivad tekkida logistilised probleemid. Juba praegu on mitmed mänguarendajad ja -väljaandjad teada andnud, et nende peagi ilmuvate teoste tarne võib ühes või teises piirkonnas hilineda. Paljud videomängupoed on ajutiselt ka uksed sulgenud.

Naughty Dogi sõnul soovivad nad, et kõik saaksid mängu ühel ajal mängima hakata ning eelkõige seetõttu lükkub „The Last of Us 2“ ilmumine teadmata ajaks edasi. Stuudio loodab, et logistilised probleemid lahenevad nii kiirelt kui võimalik.