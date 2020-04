„TEINE TASE“ | Mida kujutab endast PlayStation 5 esimene õudusmäng? 

Kolmas nädal kodus kükitamist, kolmas järjestikune saade, kus Ragnari helikvaliteedi üle nalja visatakse. Sel nädalal räägivad mehed pisut rohkem „Doom: Eternalist“, mis Allanil nüüdseks ka läbi on tehtud. Samuti ollakse õnnelikud, et „Animal Crossing: New Horizons“ eksisteerib. Sama ei saa aga öelda Xboxi uusima mitmikmängu „Bleeding Edge“ kohta. Miskipärast kütab kirgi ka PlayStation 5 õudusmäng „Quantum Error“.