„Call of Duty: Warzone“ on ukse taha jätnud juba üle 50 000 petturi 

Praeguseks hetkeks on 10. märtsil ilmunud teosest igaveseks eemaldatud juba üle 50 000 kasutaja, kes lootsid võita ebaausaid võtteid kasutades. Sõrme on pulsil hoitud juba esimesest päevast alates ning kasutatud on järgnevaid meetmeid:

Arendajad väidavad, et jagavad meiega ka tulevikus andmeid ja infot petturite kohta. Endale antakse aru, et petistega võitlemiseks ei ole olemas ideaalset süsteemi, ent enda poolt tehakse kõik, et ausatel kasutajatel säiliks lõbus ja õiglane mängukeskkond.

Pole ime, et võrdlemisi uus „Call of Duty: Warzone“ juba niivõrd varajases staadiumis petturite tulva käes vaevleb. Fakt, et teos on täiesti tasuta ning et tegemist on „Call of Duty“ nime kandva mänguga, meelitab ligi hulgaliselt inimesi. Vaid kümne päevaga meelitati ligi üle 30 miljoni kasutaja.