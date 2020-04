Uudised ÜLLATUS! „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ ilmus täiesti tühjast kohast, ent siin on üks konks Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:44 Jaga: M

Foto: Infinity Ward / Beenox / Activision

Tegelikult on „Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered“ ilmumise sisse peidetud lausa mitu konksu. Esimeseks neist on asjaolu, et tegemist on vaid üksikmängulaadi uuendatud versiooniga ning neil, kel meelejärgi klassikalise „Modern Warfare 2“ mitmikmäng, need peavad mõne muu mängu seltsis aega veetma.