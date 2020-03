PÕHJUST MURETSEDA? Taani veebipoe sõnul maksab PlayStation 5 hingehinda 

Alles mõnda aega tagasi saime teada, et isegi Sony pole suutnud hinna osas konkreetsele otsusele jõuda. Mõjutavaid faktoreid on mitmeid: käesoleva aasta alguses levima hakanud koroonaviirus, samuti tahetakse koht kätte näidata enda lähimale konkurendile, Microsoftile. Esimese kohta on Sony esindaja siiski öelnud, et vähemalt konsooli õigeaegset ilmumist ei tohiks pandeemiast tulenevad piirangud ohustada.

Varasemalt on kulisside taga sahistatud, et PlayStation 5 hinnalipikult võiks vaadata vastu number, mis jääb 450-500€ kanti. Kui uskuda aga Taani veebipoodi Føtex, on reaalsus oodatust karmim.

Kõige tõenäolisem versioon on, et tegemist on lihtsalt kohatäiteks pandud parameetritega. Küll aga ei saa välistada, et info hinna kohta on esmalt edasimüüjateni jõudnud ning alles siis tehakse avalikuks ka laiemale publikule.