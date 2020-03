ÄRA LANGE OHVRIKS: internetis leviv „GTA 6“ treiler annab fännidele võltslootust 

Just seda lootust kasutatakse kurjalt ära ning nii leidubki aeg-ajalt pahatahtlikke inimesi, kes fännide tunnetega mängivad, Nii ongi internetti jõudnud treiler, mis esmapilgul ääretult tõetruu välja näeb. Antud videoklipp näikse justkui paljastavat kuuenda osa logo. Lõpetuseks lubatakse, et ametlik treiler saabub vaid kahe päeva pärast.

Oeh, kuskohast alustada? Esiteks, „GTA“ seeria on niivõrd mainekas, et meelitab ligi erakordselt suures koguses võrukaelasid, kes lahutavad oma meelt võltsuudiste ja -treilerite tootmisega. Täpselt sama saatus tabas ka sarja eelmist osa. Meenutagem kõiki „GTA V“ kohta kõlavaid kuulujutte , mis lõpus (nagu oodata võis) tõeks ei osutunud.

Teiseks, vaatleme lähedalt kuupäeva, mil ametlik kinnitus saabuma peaks. 30. märtsil postitatud treiler väidab, et see leiab aset kahe päeva pärast. Kiire pilk kalendrisse paljastab, et sihitavaks kuupäevaks on... 1. aprill. Teadaolevalt on tegemist võltsuudiste loojate meelispäevaga, mil teevad nalja eelkõige need, kes oskavad seda kõige vähem.