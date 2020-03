Super Mario 35. aastapäev toob endaga kaasa uskumatul hulgal torumehemänge 

VGC teab rääkida, et 35. aastapäeva tähistamiseks on Nintendo otsustanud avaldada terve portsu Mario teemalisi mänge. Sinna hulka kuuluvad uusversioonid vanadest klassikutest ning uued sissekanded armastatud sarjadesse.

Ametlik kinnitus peaks saabuma hetkel, kui Nintendo avalikustab, millised on nende ühistöö viljad filmistuudio Universaliga. Sinna alla peaks kuuluma lõbustuspark ning „Super Mario“ animatsioonifilm. Algselt pidi too sündmus aset leidma suvise E3 mängumessi raames, ent see jäi koroonaviiruse tõttu ära.