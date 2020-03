KARJÄÄR RIKUTUD? Tõusev Soome „CS:GO“ täht kaebas Valve'i kohtusse 

Näite leidmiseks ei pea väga kaugele kiikama. Põhjanaabrite noor ja andekas „CS:GO“ mängija Elias „Jamppi“ Olkkonen on kuuldavasti otsustanud mängu looja Valve'i kohtusse kaevata, vahendab Dexerto . Selle põhjuseks on 2015. aastal saadud VAC keeld.

VAC (Valve Anti-Cheat System) on petmisvastane süsteem, mis nägi ilmavalgust 2002. aastal esimese „Counter-Strike'i“ mängu ilmudes. Kui süsteem avastab petmise, eemaldatakse kasutajalt alaliselt õigus mängida VAC süsteemiga kaitstud serveritest ning ta kontole võivad lisanduda muudki keelud.

Just toosama keeld aga takistab 18-aastasel Jamppil osalemast Valve'i poolt heaks kiidetud turniiridel (keeld ei laiene ESL-i, Dreamhacki, Flashpointi ja BLAST-i võistlustele). Samuti väidab Jamppi, et eelnimetatud (ebaausalt määratud) VAC karistus on põhjuseks, miks tal pole võimalik liituda maineka Taani tiimiga OG. Hetkel kuulub noormees ametlikult SJ Gaming ridadesse.