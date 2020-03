KORRALIK AVAPAUK! Märtsikuu tähtsaimad mängud on jõudnud loetud päevadega miljonite fännideni 

Mõlemad mängud on alustanud äärmiselt muljet avaldavate tulemustega. „Animal Crossing: New Horizons“ näitas enda hambaid eelkõige Jaapanis, kus napsati edukaima Nintendo Switchi mängu stardi tiitel. Kõigest kolme päevaga müüdi üle 1,8 miljoni füüsilise koopia. Digitaalsete mängude müügi number on kahjuks teadmata, ent kõigi eelduste kohaselt võib too arv olla veelgi suurem.