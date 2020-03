Uudised Praegu on parim aeg mänguarendust õppida, sest Unity pakub tasuta kursusi Toimetas Sten Kohlmann , täna, 14:19 Jaga: M

Foto: Unity

Jätkuva koroonapandeemia valguses on videomängude populaarsus korralikult tõusnud. Et ka tulevikus virtuaalseid meelelahutajaid piisavas koguses oleks, on otsustanud Unity mängumootori loojad pakkuda võimalust mänguarendust õppida ning seda täiesti tasuta.