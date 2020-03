„TEINE TASE“ | „Doom Eternal“ on põrgulikult hea, ent me pole ikka rahul? 

Hiljuti ilmus kaks kuratlikult head videomängu: „Doom Eternal“... ning „Animal Crossing: New Horizons“. Esimest neist oleme mänginud kõik ning võtame selle pulkadeks lahti. Tulemus on lihtne – tegemist on fantastilise teosega, mis siiski kohati suudab ka pisut tuska tekitada. Mis meile täpsemalt ei meeldi? Lisaks räägime ka „Resident Evil 3“ demost, suurtest müüginumbritest ning avaldame, mis täpselt eelmise podcasti audioga juhtus!