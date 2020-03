Kas netidetektiivid leidsid tõestuse „God of Wari“ PC-versiooni tuleku kohta? 

Veebileht DualShockers vahendab, et võrgus sobravad kotkasilmad panid nimelt tähele, et teose kodulehelt on kadunud silt „Only on PlayStation“, mis tähistab mängu eksklusiivsust. Varasemalt on sarnane juhtum aset leidnud mängude „Death Stranding“, „Detroit Become Human“ ja „Horizon: Zero Dawn“ puhul.

Kõikidele eelnimetatud teostele kuulutati hiljem välja ka arvutile mõeldud versioonid. „Detroit Become Human“ on hetkel saadaval Epic Gamesi poes, „Death Stranding“ jõuab PC-le käesoleva aasta juunikuus ning „Horizon: Zero Dawni“ arvutiversioon kinnitati kõigest mõned nädalad tagasi.

Samuti on kõnekas asjaolu, et „God of Wari“ režissöör Cory Balrog on varem avaldanud, et talle meeldiks väga, kui ta mäng uuele platvormile jõuaks.



Kindlasti pole aga miski kivisse raiutud ning pigem ei tasuks lootusi liigselt hellitada, Tegemist võib olla täiesti lihtlabase eksimusega või muu näpukaga.

Küll andis aga PlayStation Worldwide Studios juht Hermen Hulst hiljuti mõista, et Sony võib ka tulevikus mõned oma eksklusiivteosed arvutile tuua. Siiski ei juhtuks see aga iga mänguga, samuti peaksid PC-mängurid pisut ootama.