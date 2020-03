Sel nädalavahetusel saab tasuta mängida Ubisofti militaarmärulit „Ghost Recon Breakpoint“ 

Vaatamata leigele vastuvõtule on Ubisoft teosele truuks jäänud. Nüüdseks on mängu kallal korralikult tööd tehtud ning tehtud parandustele saab sel nädalavahetusel pilgu peale heita igaüks.

Nimelt teatas Ubisoft, et eesootaval nädalavahetusel (täpsemalt vahemikus 26.-30. märts) saab iga soovija kõnealust teost tasuta proovida. See kehtib nii PC, PlayStation 4 kui ka Xbox One'i kasutajatele. Konsoolidel on vaja vastavalt ka PlayStation Plus või Xbox Live Gold teenuse olemasolu. Samuti on võimalik mängu osta 70% soodushinnaga.