Uudised Aprillis saavad PS Plus kasutajad kogeda fantastilist seiklust ning mullust parimat rallimängu Toimetas Sten Kohlmann , täna, 17:32

Foto: Naughty Dog / Codemasters

PS Plus on teenus, mis lubab meil eelkõige teistega üle võrgu koos mängida. Siiski on selle üheks tõmbenumbriks ka asjaolu, et igal kuul jagatakse kasutajatele kaks tasuta mängu. Nüüd on teada ka teosed, mis jõuavad meieni aprillikuus.