KURB! Konami tõmbas uue „Silent Hilli“ kuulujuttudelt vaiba alt 

Täpsemalt nägi kuulujutt ette, et tulekul on kaks erinevat „Silent Hilli“ mängu, millest üks alustab seeriat taaskord algusest ning teine on väiksem, loopõhine seiklusteos.Hiljem räägiti ka variandist, et Sony ostab Konamilt mängu õigused (lisaks „Silent Hillile“ sahistati ka „Metal Gearist“ ja „Castlevaniast“).

Nüüd on aga Konami ise nendelt juttudelt vaiba alt tõmmanud ning kinnitanud, et vähemalt praegu seeria kallal aktiivselt tööd ei tehta. „Me oleme teadlikud kuulujuttudest ja raportitest, ent me saame kinnitada, et need ei vasta tõele,“ sõnas Komani Ameerika esindaja.