PlayStation 4 allalaadimisajad muutuvad koroonaviiruse tõttu varasemast veelgi aeglasemaks 

Pandeemia tõttu alandatakse allalaadimiskiiruseid veelgi. PlayStationi blogi andis teada, et kompanii töötab Euroopa erinevate teenusepakkujatega, et vähendada Sony poolt tekitatavat koormust. Kuna hetkel on videomängude ja nende võrgus mängimise populaarsus muljet avaldava kiirusega tõusmas, võib see põntsu panna tervele internetile.