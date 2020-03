Steam purustas järjekordse rekordi ja on populaarsem kui kunagi varem 

Alles veebruarikuus saime rääkida sellest, kuidas ühel ajahetkel oli Steami sisse loginud üle 18 miljoni kasutaja. Nüüdseks on too number kaugele selja taha jäetud ning uueks teetähiseks on 22 miljonit üheaegset kasutajat. Täpsemalt sumises Steami mesitarus korraga 22,678,529 inimest.