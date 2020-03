Varia KUUM KLÕPS! Just selline on „S.T.A.L.K.E.R. 2“ esimene kuvatõmmis Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:24 Jaga: M

„S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl“ (2007) Foto: GSC Game World

Juba pikalt on teada, et äärmiselt populaarne mänguseeria „S.T.A.L.K.E.R.“ saab üle pika aja otsese järjeosa. Üksikisikvaates ellujäämismängude sarjas on seni ilmunud kolm teost, mis kõik keskendunud Tšernoboli katastroofi järgsele ajale.