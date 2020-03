TÕUSUTEEL: „Call of Duty: Warzone“ kasutajate arv küündib nüüd üle 30 miljoni 

Nimelt anti „Call of Duty“ ametlikul Twitteri kontol teada, et ületatud on ka 30 miljoni kasutaja piir. Aega kulus selleks kõigest kümme päeva.

Maailma ühel populaarseimal videomängul (mis ühtlasi kuulub ka battle royale žanrisse) „Fortnite'il“ kulus sellise teetähise saavutamiseks 11 nädalat. EA ja Respawni ühisteos „Apex Legends“ sammus omal ajal aga enam-vähem samas taktis, kogudes nädalaga 25 miljonit mängijat. 50 miljoni piir ületati nelja nädalaga.