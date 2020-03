Vormel 1 ja Hispaania jalgpalliliiga kolisid oma võistlustega videomängudesse 

Vormel 1 korraldajad andsid teada, et tühistatud etappide asendamiseks on loodud virtuaalne Grand Prix võistlussari. Plaan näeb ette, et nii mitmedki reaalsed sõitjad istuvad „F1 2019“ mängus virtuaalsete roolide taha ning võistlused kantakse üle ka internetis.