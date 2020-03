KES KANNATAB, SEE KAUA ELAB: kulus vaid kuus aastat, et „Hearthstone“ saaks uue tegelasklassi 

Need ajad saavad lõpuks ometi ümber. Aprillis teosesse jõudev laiendus „Ashes of Outlandi“ saabumine toob endaga kaasa ka täiesti uue tegelasklassi: deemonkütt.

Deemonküti võitlusstiil on agressiivne. Illidan Stormrage nime kandev kangelane kasutab enda küüniseid ja mõõkasid, et vastast nõrgendada ning seejärel kustub areenil hiiglaslikud deemonid, et nood vastase eluküünlad kustutaks.