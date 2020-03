Varia Koroonaviirusest tulenev karantiin on tõstnud inimeste huvi videomängude ja striimimise vastu Toimetas Sten Kohlmann , täna, 11:46 Jaga: M

Foto: Pixabay.com

Ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia on suure osa planeedi elanikkonnast tuppa nelja seina vahele pagendanud. Kuna paljud tavapärased meelelahutusvormid on sellest tulenevalt kättesaamatud, on inimesed enda pilgud pööranud alternatiivsete allikate suunas.