MURETSEMISEKS POLE PÕHJUST: Eesti e-autospordi võistlussarjad jätkuvad tavapäraselt 

Võistlussari koosneb iganädalastest sõitudest ning nii kuus nädalat järjest. Sõidud on lühikesed ning eesmärk on korraldada eelkõige lõbusõite võidusõidu võtmes. Oodatud on kõik huvilised, kes omavad arvutile mõeldud riistvara rooli ja pedaalide näol. Võistlussari sõidetakse mängus „rFactor2“, mida on võimalik endale soetada Steami kaudu.