NÄDALA MÄNGUSOOVITUS: „Nioh 2“ paneb proovile su refleksid ja kannatuse 

Nagu teose pealkirjal sabas jooksev number viitab, on tegemist järjeosaga. Esimene episood jõudis meieni aastal 2017, üllatades paljusid soulslike žanri fänne. Antud žanrile pandi alus nüüdseks juba ülemöödunud kümnendil, kui mängustuudio From Software tõi meieni „Demon's Soulsi“.

„Nioh 2“ viib meid 16. sajandi mütoloogilisse Jaapanisse. Suurem osa teose tegevustikust leiab aset enne esimese osa sündmuseid. Nagu tolle žanri mängude puhul ikka, omab narratiivi hoomamisel suurt rolli ka ümbritseva maailma mõistmine ning sellega tutvumine. Siiski pakutakse siin-seal vaatamiseks ka mõni ilus vahevideo. Üldiselt on taustal aset leidev lugu aga pigem toredaks boonuseks ning see pole vajalik element, ilma milleta mängu nautimine võimatu oleks.

Esiplaanil on otse loomulikult mängitavus. „Nioh 2“ sarnaneb oma žanrikaaslastele selle poolest, et mängijal on võimalik valida just talle omane stiil. Ei ole vahet, kas haarata pihku kaks mõõka ja vastaseid (olgu neiks kas tavalised inimesed või hoopiski mütoloogilised deemonid) kiirete lõigetega alistada või võtta seljale hiiglaslik kirves, et aeglaste raskete hoopidega nende elamine raskeks teha.