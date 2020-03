PlayStation 4 mängud töötavad ka PS5 peal, ent see võib pisut aega võtta 

Sony Interactive Entertainmenti praegune tegevjuht Jim Ryan sõnas aastal 2017, et tagasiühilduvus on omadus, mida paljud küsivad, kuid mida tegelikkuses väga ei kasutata. Lisaks ei saanud ta aru, miks inimesed tahaksid „iidseid“ mänge mängida. Tundub, et tänavuseks on hakanud puhuma uued tuuled.