Uudised Ülipopulaarset „Call of Duty: Warzone'i" saab nüüd ka üksiku hundina mängida

Foto: Infintiy Ward / Activision

Vaid pisut rohkem kui nädala eest ilmunud battle royale mäng „Call of Duty: Warzone'i“ on olnud äärmiselt edukalt. Praeguseks on teos ligi meelitanud enam kui 15 miljonit mängijat. Nüüd aga lisandus sellele mängulaad, mis võib populaarsust veelgi kasvatada.