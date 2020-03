Koroonaviiruse tõttu tühistatud E3-l oleks välja kuulutatud „Batman: Arkham“ seeria loojate uus mäng 

Nimelt selgus vahetult peale seda, kui anti teada messi ärajäämisest, et tänavusest pressikonverentside trallist oleks esmakordselt osa võtnud Warner Bros.-i mänguosakond. Kompaniil olevat nii mõndagi näidata, sealhulgas uudiseid järgmiste Batmani ja Harry Potteri teemaliste videomängude kohta.

Samuti oleks lõpuks ometi selgunud, millega on viimased viis aastat tegelenud „Batman: Arkham“ seeria poolest tuntud Rocksteady Studios. Nende viimane teos, virtuaalreaalsusmäng „Batman: Arkham VR“ ilmus aastal 2016, peale mida stuudio uue projekti kallale asus. Järgmise „Batman“ mängu kallal teeb tööd Warner Bros. Montreal, kelle käe all valmis ka 2013. aasta „Batman: Arkham Origins“.

Aastate jooksul on Rocksteady järgmise mängu kohta välja käidud mitmeid teooriaid. Mõned pakkusid, et järgmiseks tuuakse meieni „Suitsiidisalga“ teemaline teos (millele vihjati „Batman: Arkham Originsi“ lõpus), teisalt panustati Supermani peale.

Viimased sahinad aga väidavad, et tulekul võib olla „Õigluse liiga“ mäng, mis järgiks viimaste aastate populaarset ärimudelit ning hoiaks mängijat pidevalt enda küljes.

Paljud kompaniid on juba teatanud, et kavatsevad E3 ajaaknas (üritus pidi aset leidma 9-11. juuni) korraldada digitaalseid pressikonverentse ja -ülekandeid. Seda on kinnitanud nii Microsoft, Ubisoft kui ka Nintendo. Pole põhjust, miks selle nimistuga ei võiks liituda ka Warner Bros.