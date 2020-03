Sten Kohlmann | Koroonaviirus korjab mänguürituste skalpe. Kas E3 surm ootab horisondil? 

Praeguseks hetkeks on terve Itaalia karantiini pandud. Selle kõrval tunduvad uudised erinevate videomänguürituste ärajäämisega tegelikult tühised. Juba varasemalt on kannatanud e-spordivõistlused. Riot Games lükkas edasi „League of Legends'i“ Aasias toimuvad turniirid, neile järgnes Blizzard Gamesi „Overwatch.“

Juhtme on seinast tõmmanud ka suuremad mängumessid. Mänguarendajatele suunatud Game Developers Conference lükkus teadmata ajaks edasi, kuna iga päevaga suurenes kompaniide arv, kes kuulutasid, et jäävad viiruse tõttu eemale.

Iga-aastane Texase SXSW (South by Southwest) mess, mis pühendatud mängudele, filmidele ja muusikale, tühistas ürituse nädal enne algust. Kuigi Bostoni linnas toimunud PAX East ära ei jäänud, said ka nemad viiruse mõju tunda, kui mitmed suurfirmad (Sony, Capcom, CD Projekt RED) otsustasid mitte kohale tulla.

Kõik eelnimetatud üritused kahvatuvad aga maailma kahe suurima mängumessi kõrval: E3 ja Gamescom. Vähemalt praeguse seisuga ei näi kumbki veel pabistavat, eelkõige kindlalt tunneb end suve lõpus Saksamaal toimuv Gamescom. Vaid paar päeva tagasi avaldati esimesed osalised, kes üritusele enda toodangut esitlema tulevad. E3 korraldaja ESA (Electronic Software Association) on samuti plaanidega jätkamas, ent väidab, et hoiab situatsioonil silma peal.

Miks ilutseb aga pealkirjas vaid E3 nimi ning mitte Gamescomi oma? Sest sakslaste üritus kõnnib tunduvalt tugevamatel jalgadel ning kui peakski juhtuma halvim ja mess tänavu ei toimu, on Gamescomil piisavalt jõudu, et tuleval aastal veelgi parem üritus püsti panna. ESA ning E3 on aga viimaste aastatega aina enam hääbumas ning koroonaviirus võib nende jaoks olla viimaseks naelaks kirstukaanes.

E3 on aastaid, kui mitte aastakümneid olnud mängumesside kroonijuveel. Kui sind polnud E3-l, ei olnud sind olemas. Kõik mängufännid ootasid igat suve suure innuga, sest just seal tehti avalikuks oodatuimad teosed. Kuna tegemist oli eelkõige ajakirjanikele ning tööstuse liikmetele mõeldud üritusega, oli see seda ahvatlevam. E3 muutus kiirelt unistuste paigaks ning sellest kunagi osa saamine sai sihiks, mille poole nii mõnigi püüdles.