VIDEO | Legendaarne kaklusmäng „Mortal Kombat“ saab äärmiselt verise animafilmi 

Legendaarse teose lugu on lihtsakoeline. Kord põlvkonna jooksul leiab aset dimensioonidevaheline võitlusturniir Mortal Kombat. Osalejad võitlevad selle nimel, et kas kaitsta enda kodudimensiooni või saada võimalus võõraste dimensioonide vallutamiseks. Panused on seega kõrged.